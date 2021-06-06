Какая нелепая смерть: в Волгограде убило током мужчину, который справил нужду на трансформатор

Мужчина умер от электротравмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одной из трансформаторных подстанций в Центральном районе Волгограда произошла трагедия: в будке от удара током погиб мужчина. Пока личность погибшего неизвестна, на вид ему около пятидесяти лет. По предварительной информации, волгоградец решил справить нужду, но выбрал неудачное место. Он скончался на месте инцидента от электротравмы.

- В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Информация уточняется.