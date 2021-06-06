Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2021 21:54

Какая нелепая смерть: в Волгограде убило током мужчину, который справил нужду на трансформатор

Личность погибшего устанавливается
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина умер от электротравмы.

Мужчина умер от электротравмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одной из трансформаторных подстанций в Центральном районе Волгограда произошла трагедия: в будке от удара током погиб мужчина. Пока личность погибшего неизвестна, на вид ему около пятидесяти лет. По предварительной информации, волгоградец решил справить нужду, но выбрал неудачное место. Он скончался на месте инцидента от электротравмы.

- В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Информация уточняется.