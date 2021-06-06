9 жителей Волгоградской области умерли от коронавируса за сутки

Оперативный штаб Волгоградской области 6 июня сообщил о рекордном числе умерших от коронавируса: за сутки COVID-19 убил 9 пациентов. Вирус не щадит никого: ни молодых, ни более зрелых пациентов. Самой молодой жертвой ковида стала 50-летняя волгоградка. Она попала в инфекционную больницу №5 спустя трое суток после заражения. Из-за хронических заболеваний ее состояние резко ухудшилось. Пациентка не выжила.

Скончались двое 69-летних мужчин, 74-летняя пенсионерка, 84-летняя женщина – все они проживали в областном центре. Среди погибших – 56-летний и 82-летний мужчины из Волжского. 73-летний пенсионер из Камышина умер в больнице №1. Не спасли 57-летнюю заболевшую из Фроловского района. У всех девяти жертв были серьезные сопутствующие заболевания.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - напомнили волгоградцам в оперштабе.