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Происшествия6 июня 2021 14:43

Двум подросткам из Волгограда грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики

Приятели распространяли запрещенные вещества в трех районах города
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Волгоградцы распространяли наркотики.

Волгоградцы распространяли наркотики.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следственные органы расследуют уголовное дело по статье за распространение наркотиков в отношении двух 17-летний друзей из Светлоярского района. Сотрудники волгоградского ГУ МВД поймали несовершеннолетних с поличным: те планировали спрятать свыше 20 закладок в Ворошиловском районе Волгограда. Как выяснилось, товар также распространяли в Дзержинском и Красноармейском.

- В ходе личного досмотра у подростков изъяты несколько свертков с наркотическим средством. Общий вес изъятого составил почти 50 граммов, что является крупным размером, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской.

Ребятам грозят приличные сроки – до 20 лет тюрьмы каждому.