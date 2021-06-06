Двум подросткам из Волгограда грозит по 20 лет тюрьмы за наркотики

Волгоградцы распространяли наркотики. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следственные органы расследуют уголовное дело по статье за распространение наркотиков в отношении двух 17-летний друзей из Светлоярского района. Сотрудники волгоградского ГУ МВД поймали несовершеннолетних с поличным: те планировали спрятать свыше 20 закладок в Ворошиловском районе Волгограда. Как выяснилось, товар также распространяли в Дзержинском и Красноармейском.

- В ходе личного досмотра у подростков изъяты несколько свертков с наркотическим средством. Общий вес изъятого составил почти 50 граммов, что является крупным размером, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской.

Ребятам грозят приличные сроки – до 20 лет тюрьмы каждому.