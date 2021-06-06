Тапик, катух, бадик, туган, скубаться: Яндекс назвал популярные у волгоградцев слова

Фото: Яндекс.

Аналитики Яндекса подготовили любопытное исследование ко Дню русского языка, которое в очередной раз доказывало богатство и разнообразие нашей речи. В каждом регионе России нашлись местные слова, придуманные жителями. В Волгоградской области в список попали туган, бадик, тапик, скубаться и катух.

Так, «туган» означает – трудности, проблемы. «Бадик» - трость, палочка. «Тапик» - кнопочный телефон. «Скубаться» - ругаться. «Катух» - сарай, хлев.

В своих исследованиях эксперты использовали порядка 6 миллионов комментариев с блог-платформы Яндекс.Дзен, проанализировали свыше 11 миллиардов слов.

- А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения, - рассказали «КП-Волгоград» специалисты Яндекса.