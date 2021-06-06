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Происшествия6 июня 2021 10:39

Под Волгоградом «ВАЗ» врезался в припаркованный фургон: пострадал пассажир

60-летнюю женщину госпитализировали
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Пассажирку госпитализировали.

Пассажирку госпитализировали.

Фото: Юлия Данильченко

ДТП произошло в Котельниковом районе Волгоградской области в 3:20 ночи 5 июня: на трассе «Волгоград-Сальск» «ВАЗ-2114» врезался в «ГАЗ». В итоге 60-летня пассажирка легковушки получила серьезные травмы, его госпитализировали в места аварии.

По предварительной информации, 58-летний водитель припарковал фургон на 194-ом километре автодороги. Была ночь, но мужчина забыл поставить знаки аварийной остановки, чтобы другие водители могли объехать транспорт.

- В результате чего 41-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь в попутном направлении совершил наезд на стоящий автомобиль, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.