Под Волгоградом «ВАЗ» врезался в припаркованный фургон: пострадал пассажир

Пассажирку госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

ДТП произошло в Котельниковом районе Волгоградской области в 3:20 ночи 5 июня: на трассе «Волгоград-Сальск» «ВАЗ-2114» врезался в «ГАЗ». В итоге 60-летня пассажирка легковушки получила серьезные травмы, его госпитализировали в места аварии.

По предварительной информации, 58-летний водитель припарковал фургон на 194-ом километре автодороги. Была ночь, но мужчина забыл поставить знаки аварийной остановки, чтобы другие водители могли объехать транспорт.

- В результате чего 41-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь в попутном направлении совершил наезд на стоящий автомобиль, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.