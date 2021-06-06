Из-за дождей в Волгограде снова затопило аварийный дом на Быстрова

Жители аварийного дома вынуждены жить в ужасных условиях. Фото предоставили жители дома №62 на улице Быстрова.

Жители аварийного дома №62 на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда снова обратились в редакцию «КП-Волгоград»: из-за сильных дождей, которые льют практически каждый день, МКД топит с 5 по 1 этажи. В пик ливней потолки и стены промокают, а на лестничных площадках образовываются огромные лужи. Люди ставят ведра, чтобы минимизировать ущерб. Но больше всего жильцы боятся за проводку, которая по сути ничем не защищена от влаги.

Как рассказали «КП-Волгоград» жители дома, от непогоды страдают два подъезда. Остальные два расселили, а вот собственники около трех десятков квартир продолжают терпеть неудобства.

- Боимся, что однажды проводку замкнет. У нас крыша без ремонта, заливает второй год. Коммунальщики ничего не делают. Топит с пятого по первый, больше всего достается квартирам на пятом и четвертом, - рассказал волгоградец Дмитрий.

Напомним, власти признали дом №62 по Быстрова аварийным еще в 2018 году. На переселение выделили 50 миллионов рублей.

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