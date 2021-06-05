Требовалась срочная операция: в больницу Фишера в Волжском пациента впервые доставил на вертолете

Фото: ГКБ №1 им. С.З.Фишера

Вертолет санитарной авиации «Ансат» 5 июня впервые доставил пациента в больницу Фишера в Волжском. Бригада медицины катастроф 25-й больницы экстренно эвакуировала мужчину в тяжелом состоянии из «Палласовской ЦРБ». У больного было подозрение на хирургическую патологию. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, пациенту требовалось срочное оперативное вмешательство для спасения жизни.

После посадки вертолета на территории больницы Фишера, пациенту сразу же сделал КТ и УЗИ. Затем бригада анестезиологов и нейрохирургов больницы имени Фишера сделала операцию. В настоящее время мужчина находится в реанимации. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Отметим, свой первый полет вертолет «Ансат» совершил в 2017 году. За это время санавиация спасла более тысячи пациентов. В текущем году е врачи «крылатой скорой» из районов региона в волгоградские клиники доставили 100 человек.