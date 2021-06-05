В Волгоградской области смертность стала выше

Естественная убыль населения в Волгоградской области за 4 месяца года составила 7 430 человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области увеличилась смертность населения. С января по апрель 2021 года скончались 13 589 жителей региона, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Росстата по естественному движению населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность выросла на 23,3%. В январе-апреле 2020 года умерли 11 025 волгоградцев.

Примерно на одном уровне сохраняется рождаемость в Волгоградской области. За 4 месяца текущего года в регионе появились на свет 6 159 младенцев, за 4 месяца прошлого года – 6 103 малыша. Увеличение составило всего лишь 0,9%.

Естественная убыль населения в области за 4 месяца 2021 года составила 7 430 человек.

С января по апрель жители региона чаще разводились, чем заключали браки. В Волгоградской области состоялись 2 914 свадеб – это на 305 бракосочетания больше, чем годом ранее. Количество разводов за 4 месяца текущего года составило 3 164. В прошлом году волгоградцы с января по апрель развелись на 537 раз меньше.

Росстат также опубликовал данные по смертности от коронавируса в апреле. В Волгоградской области COVID-19 стал причиной гибели у 181 пациента. Всего в апреле скончались 253 волгоградца с ковидом, у 43 жертв вирус оказал существенное влияние на развитие фатальных осложнений.