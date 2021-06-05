14 волгоградцев пострадали от укусов змей за 2 месяца

В Волгоградской области обитают 7 разновидностей гадюк, ужей и полозов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нужно внимательнее смотреть под ноги, чтобы не оказаться на больничной койке. В Волгоградской области в разгаре сезон змеиных укусов. И с приходом теплой погоды пресмыкающиеся активно стали атаковать людей. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, с апреля по июнь 2021 года было зафиксировано 14 укусов змей. Пострадали, в том числе, 7 детей. Самому младшему пострадавшему всего 7 лет.

В Волгоградской области обитают 7 видов змей. Среди них разновидности ужей и полозов, которые опасности для человека не представляют. А вот степная гадюка и гадюка Никольского являются ядовитыми. И за последние годы именно из-за их укусов увеличилось число острых отравлений среди волгоградцев.

Если не удалось избежать укуса пресмыкающегося, специалисты дают ряд рекомендаций по оказанию первой помощи. В течение 15-20 минут необходимо высосать яд из раны. Только сделать это должны люди без повреждений слизистых оболочек рта, отмечают в Городской государственной больнице скорой медицинской помощи № 25. Место укуса нужно обработать исключительно антисептиком на водной основе, наложить повязку и шину. И, конечно, надо вызвать скорую помощь.

Но лучше всего избежать встречи со змеями. На природе нужно внимательнее выбирать место для отдыха, быть в практичной обуви. Если все-таки повстречались с пресмыкающимся, то необходимо замереть и не издавать звуков. И ни в коем случае нельзя бежать.