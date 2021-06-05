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Общество5 июня 2021 10:21

В Волгограде на улице Череповецкой сузят дорогу из-за ремонта на трамвайном переезде

В мэрии обещают, что рабочим для обновления участка хватит 2 ночи
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Ремонт дороги на пересечение с трамвайной линией в ночь на понедельник и вторник

Ремонт дороги на пересечение с трамвайной линией в ночь на понедельник и вторник

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ворошиловском районе Волгограда отремонтируют дорогу на пересечении с трамвайным переездом. Работы пройдут на перекрестке улиц Череповецкой и Чинарской. Дорожники будут восстанавливать асфальт в течение двух ночей – 6 и 7 июня с 21.00 до 7.00. На этот период проезжая часть улицы Череповецкой в месте пересечения с трамвайной линией будет попеременно сужаться в обоих направлениях, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. При этом в дождь обновление участка проводить не будут.

- Работы будут проведены с учетом погодных условий, - добавили в администрации города.

Ремонтная бригада демонтирует старый асфальт, укрепит щебеночное основание и уложит новое покрытие. После окончания работ машины не должны трястись при переезде трамвайных путей. Новый асфальт между рельсами будет уложен на одном уровне с остальной проезжей частью.