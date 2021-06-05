Под Волгоградом отечественная легковушка въехала в магазин

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 4 июня, в Светлоярском районе. «Жигули» въехали в здание магазина. То ли водитель так спешил за покупками, то ли подвело техническое состояние автомобиля. Инспекторам ГИБДД еще предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Она произошла в 12.10 в поселке Приволжском, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. 58-летний водитель на «ВАЗ-2105» ехал по улице Комарова со стороны улицы Мелиораторов по направлению к Кирпичной. И на его путь встал магазин. Водителя с травмами увезли в больницу.

Вечером в пятницу еще одно ДТП с пострадавшими случилось в Красноармейском районе Волгограда. В 19.20 на улице 40 лет ВЛКСМ 51-летний мужчина за рулем «Лада Веста» поворачивал с обочины, не убедившись, что проезд свободен. В итоге произошло столкновение с ехавшей «Ладой Калиной», которая после удара съехала на обочину. Ее 45-летний водитель и 42-летняя пассажирка были госпитализированы.