Арбитражный суд в Волгограде признал законным штраф в отношении «Памяти»

Административная ответственность может перерасти в уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону УФАС в деле против ООО «Совместное предприятие «Память». Управление Федеральной антимонопольной службы по региону ранее привлекло компанию к административной ответственности. Она должна заплатить 300 тысяч рублей штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. «Память» хотела оспорить это решение. Однако суд признал законным постановление антимонопольного органа и отказал в удовлетворении заявленных Обществом требований, рассказали «КП-Волгоград» в УФАС.

В январе 2020 года волгоградское УФАС завершило рассмотрение дела о нарушении законодательства. ООО «СП «Память» распространяло недостоверную и несоответствующую информацию о том, что исключительным правом на захоронение на кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела. Это нарушало Закон о защите конкуренции. Компании было выдано предписание о прекращении нарушения.

Юридическому лицу выписали штраф на 300 тысяч рублей. Однако этим дело может не закончиться.

- Правоохранительными органами в настоящее время проводится проверка для решения вопроса о привлечении должностного лица ООО «СП «Память» к уголовной ответственности по указанным фактам, - рассказал руководитель УФАС по Волгоградской области Роман Лучников.