В Волгограде от коронавируса скончался доктор философских наук Борис Навроцкий

Фото: ИАиС ВолгГТУ

Сегодня, 4 июня, в Волгограде скончался доктор философских наук Борис Навроцкий. Профессор работал заведующим кафедрой философии, социологии и психологии Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Скорбную новость сообщили в вузе. Бориса Александровича не стало на 80-м году жизни.

Борис Навроцкий окончил Волгоградский педагогический институт в 1963 году, где обучался на факультете биологии и химии. Затем очно закончил аспирантуру в Московском государственном университете и защитил кандидатскую диссертацию. А в 1986 году защитил докторскую диссертацию и получил ученое звание профессора. В 1984 года Борис Навроцкий руководил кафедрой философии, социологии и психологии вуза – тогда это еще был Волгоградский инженерно-строительный институт. Проработал на этой должности до конца своих дней.

Профессор основал научную школу «Человек как объект социально-философского анализа». Имел звание почетного работника общего и профессионального образования РФ. Под его руководством были защищены 24 кандидатские диссертации и 8 докторских диссертаций.

- Бориса Александровича я знаю 30 лет. Меня с ним познакомил папа. Это был хороший человек и преданный друг, - написал у себя в Facebook доктор социологических наук, доктор философии по социологии Эссекского университета Михаил Анипкин.

Он также добавил, что Борис Навроцкий скончался после заражения коронавирусом.