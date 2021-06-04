В субботу свет отключат на юге Волгограда

Электроэнергии не будет с 9 до 15 часов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжается череда отключений электроэнергии. Ежедневно горожане вынуждены смотреть график адресов, которые энергетики обесточивают, чтобы отсутствие электроэнергии не стало неожиданным. Профилактические и ремонтные работы на сетях проводятся не только в будние дни, но и в выходные. Некоторым волгоградцам не повезло. Они останутся без света в субботу, 5 июня. Электроэнергии не будет на двух улицах в Красноармейском районе, сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

Отключения света коснутся следующих адресов: улица Плеханова, 6-68, 26а, 26в; улица Нефтезаводская, 6-38, 9-33. Жители южного района города не смогут пользоваться телевизорами, микроволновками, электроплитами или холодильниками с 9.00 до 15.00.