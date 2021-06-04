4 литра черной икры вез в багажнике волгоградец

Икру изъяли у волгоградца. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Когда-то черной икрой волгоградцев было не удивить, позволить себе баночку деликатеса могли даже пенсионеры, живущие в городах и селах на Волге. Сейчас оборот икры рыб осетровых пород под строгим контролем. Каждый год полицейские проводят спецоперацию «Путина» и ловят браконьеров. Накануне в Кировском районе инспекторы ДПС и оперативники УЭБиПК остановили иномарку, в салоне которой оказалось четыре литра черной икры, расфасованной в восемь полулитровых банок.

- Изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Вез черную икру без опознавательных знаков 57-летний волгоградец. Он не смог предъявить полицейским никаких документов на ценный груз, который вез. По словам мужчины, купил он черную икру на рынке в соседнем регионе.