Коллекцию волгоградского музея пополнила еще одна картина Ильи Машкова

Картину благотворительный фонд приобрел для музейной коллекции. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Коллекцию Волгоградского музея изобразительных искусств пополнила еще одна картина художника Ильи Машкова, имя которого носит музей. Приобрел и подарил учреждению культуры ценное произведение искусства благотворительный фонд компании «ЛУКОЙЛ». Написанный в 1925 году «Портрет Усеина Боданинского» стал 99-м произведением Ильи Машкова в фондах музея. Отметим, в Волгограде находится одно из крупнейших собраний картин художника в стране, в Русском музее хранится 103 работы мастера.

«Портрет Усеина Боданинского» Машков написал в 1925 году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Портрет Усеина Боданинского» сохранил ученик Машкова Иосиф Маримонт, долгие года она находилась в частной коллекции этой семьи, приобрели ее у наследников. На торжественной церемонии передачи дара музею присутствовал сын помощника художника Юрий Маримонт.

Увидеть новое приобретение музея волгоградцы смогут на выставке «Вектор Валета», посвященной 140-летию Ильи Машкова. Откроется экспозиция 18 июня.