Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды4 июня 2021 11:14

Коллекцию волгоградского музея пополнила еще одна картина Ильи Машкова

Написанный в 1925 году «Портрет Усеина Боданинского» стал 99-м произведением художника в музее его имени
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Картину благотворительный фонд приобрел для музейной коллекции.

Картину благотворительный фонд приобрел для музейной коллекции.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Коллекцию Волгоградского музея изобразительных искусств пополнила еще одна картина художника Ильи Машкова, имя которого носит музей. Приобрел и подарил учреждению культуры ценное произведение искусства благотворительный фонд компании «ЛУКОЙЛ». Написанный в 1925 году «Портрет Усеина Боданинского» стал 99-м произведением Ильи Машкова в фондах музея. Отметим, в Волгограде находится одно из крупнейших собраний картин художника в стране, в Русском музее хранится 103 работы мастера.

«Портрет Усеина Боданинского» Машков написал в 1925 году.

«Портрет Усеина Боданинского» Машков написал в 1925 году.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Портрет Усеина Боданинского» сохранил ученик Машкова Иосиф Маримонт, долгие года она находилась в частной коллекции этой семьи, приобрели ее у наследников. На торжественной церемонии передачи дара музею присутствовал сын помощника художника Юрий Маримонт.

Увидеть новое приобретение музея волгоградцы смогут на выставке «Вектор Валета», посвященной 140-летию Ильи Машкова. Откроется экспозиция 18 июня.

Волгоградцы смогут увидеть картину на выставке «Вектор Валета», посвященной 140-летию Ильи Машкова.

Волгоградцы смогут увидеть картину на выставке «Вектор Валета», посвященной 140-летию Ильи Машкова.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ