Волгоградский губернатор и инвесторы обсудили производство метанола на «Химпроме»

Химпром и его "белое море" в центре внимания. Фото: АВО

На площадке ПМЭФ-2021 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел несколько встреч, главным вопросом которых стала судьба площадки бывшего завода «Химпром». С главой Росприроднадзора Светланой Радионовой обсудили ликвидацию «белого моря». А встреча с председателем совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Романом Троценко и директором по СНГ «Марубени Корпорейшн» Наотака Минэдзаки касалась перспектив современного химического кластера и метанольного российско-японского инвестпроекта, где уже завершено фит-проектирование.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона и Светлана Радионова обсудили конкретные шаги по ликвидации шламонакопителя «Химпрома». А во время встречи с руководством компаний «АЕОН Корпорейшн» и «Марубени Корпорейшн» Андрей Бочаров, предложил японским партнерам расширить участие в проекте и развивать производство еще одного продукта.

- Мы готовы предоставить определенные преференции участникам, поскольку считаем проект стратегическим, - заявил губернатор Андрей Бочаров.

Роман Троценко отметил, что инвестпроект по строительству метанольного завода уже прошел стадию фит-проектирования, которым занималась компания «Мицубиши Хэви Индастри Инжиниринг», и находится в самой продвинутой стадии.