В Волгограде задержали 17-летнего закладчика наркотиков

Парня задержали во время закладки во дворе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером у одного из жилых домов в Красноармейском районе Волгограда оперативники задержали 17-летнего парня во время закладки сильнодействующего наркотика на основе N-метилэфедрона. У молодого человека изъяли два свертка общей массой почти 2 грамма и возбудили уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств». Теперь 17-летнему волгоградцу грозит тюремный срок больше его сегодняшнего возраста - до 20 лет лишения свободы.

- Полицейские установили, что подозреваемый на протяжении нескольких месяцев выполнял функции закладчика наркотиков, получая указания от неизвестного лица посредством интернет-переписки, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.

Молодому волгоградцу вскоре должны избрать меру пресечения.