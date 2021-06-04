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Происшествия4 июня 2021 9:35

В Волгограде задержали 17-летнего закладчика наркотиков

Парню грозит 20 лет тюрьмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Парня задержали во время закладки во дворе.

Парня задержали во время закладки во дворе.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером у одного из жилых домов в Красноармейском районе Волгограда оперативники задержали 17-летнего парня во время закладки сильнодействующего наркотика на основе N-метилэфедрона. У молодого человека изъяли два свертка общей массой почти 2 грамма и возбудили уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств». Теперь 17-летнему волгоградцу грозит тюремный срок больше его сегодняшнего возраста - до 20 лет лишения свободы.

- Полицейские установили, что подозреваемый на протяжении нескольких месяцев выполнял функции закладчика наркотиков, получая указания от неизвестного лица посредством интернет-переписки, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.

Молодому волгоградцу вскоре должны избрать меру пресечения.