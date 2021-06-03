Под Волгоградом в детском лагере «Сказка» перенесли сроки заезда первой смены

Многие родители уже собрали своих детей на отдых в детские лагеря, но сроки заезда первой летней смены в лагерь «Сказка» пришлось перенести с 1 июня на неопределенный срок. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе комитета образования Волгоградской области.

- По информации генерального директора загородной базы, работа учреждения приостановлена в связи с неполадкой в работе инженерных коммуникаций. После завершения ремонтных работ будет определена новая дата заезда, - пояснили в ведомстве.

Добавим, что «Центр детского загородного отдыха» объединяет лагеря «Сказка» и «Орлёнок на Ахтубе». Во вторую загородную базу, которая находится возле хутора Заяр, заезд детей, как и планировалось, состоится 21 июня.