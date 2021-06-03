И снова дожди с грозами: погода в Волгограде и области 4 июня

Пожалуй, так часто волгоградцы еще не заглядывали в прогноз погоды: всех интересует, будут ли дожди и когда они закончатся. Синоптики волгоградского ЦГМС все же советуют носить с собой зонты – осадки никуда не денутся и 4 июня. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на ведомство, в четверг в Волгограде и регионе ожидаются дожди, в некоторых районах очень сильные, также будут грозы. При этом ветер довольно холодный, западный и северо-западный максимальными порывами до 17 метров в секунду. Понизится и температура.

- Температура воздуха в области ночью +9...+14º, днем +16...+21º, местами до +12º. В Волгограде ночью +11...+13º, днем +17...+19°, - рассказали синоптики.

В областном ГУ МЧС обращают внимание на высокий риск пожаров с 4 по 6 июня, который сохраняется в северо-западных районах региона. В случае ЧП необходимо сообщить на «101».