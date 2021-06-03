На дороге в Волгоградской области заново укладывают старый асфальт

Измельченный старый асфальт служит для укладки основания дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фроловском районе Волгоградской области продолжается ремонт дороги. Обновляется участок трассы «Фролово-Ольховка-Липовка» протяженностью 6,7 километра. Во время работ заново укладывается старый асфальт, который был срезан с магистрали. Это позволяет сделать современная технология холодного ресайклинга. Демонтированный асфальт измельчают и используют в качестве одного из компонентов для укладки основания дороги. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, такая методика увеличивает несущую способность дороги для проезда крупногабаритного транспорта без удорожания работ.

На ремонтируемом участке трассы во Фроловском районе подрядчику предстоит уложить 2 слоя дорожной одежды, укрепить обочины, обустроить примыкания и съезды, нанести разметку и установить знаки. По контракту все работы должны завершиться в августе.

Всего до конца года будут обновлены 3 участка магистрали «Фролово-Ольховка-Липовка» общей протяженностью 28 километров. Отметим, дорога обеспечивает транспортную связь населенных пунктов Фроловского и Ольховского районов с федеральными автодорогами М6 и Р228.