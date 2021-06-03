Прокуратура через суд обязала музей законсервировать разрушенную мельницу в Волгограде

Обрушилась часть южного фронтона мельницы. Фото: Олег ДИМИТРОВ.

По иску прокуратуры Центральный районный суд Волгограда обязал музей-заповедник «Сталинградская битва» законсервировать руины мельницы Гергардта (Грудинина). Напомним, из-за сильного ветра обрушилась часть стены здания 16 марта 2021 года. Обвалился фрагмент фронтона, на котором была надпись «Гергардт», представлявшая особую ценность. Тут же в который раз все заговорили о необходимости консервации объекта культурного наследия. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, когда судебное решение вступит в законную силу, ведомство возьмет его на контроль.

- Состояние указанного объекта культурного наследия требует незамедлительного проведения противоаварийных работ. Также специалистами сделан вывод о том, что необходимо инициировать процедуру консервации данного объекта в целях недопущения причинения вреда населению и окружающей среде, а также сохранения уникальности данного объекта культурного наследия, - сообщила представитель прокуратуры Оксана Черединина.

После мартовского обрушения в Волгограде побывала комиссия Министерства культуры РФ, в чьем подчинении находятся все объекты музея-заповедника «Сталинградская битва». Провели обследование. Теперь руководство музея ждет от Министерства культуры РФ согласования противоаварийных работ и выделения средств на консервацию исторических руин. В этом году запланированы работы на штыке музея-панорамы.