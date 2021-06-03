В КСП Волгоградской области раскрыли свои доходы

Доходы аудиторов стабильны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вслед за депутатами и чиновниками разных уровней доходы за 2020 года опубликовали и аудиторы КСП Волгоградской области. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, доход председателя контрольно-счетной палаты региона Игоря Дьяченко составил 2.6 миллиона рублей. В собственности у него небольшая квартира на 55 «квадратов». Появилась своя однокомнатная квартира и у его супруги, а вот доход весьма скромный – 763 тысячи, зато есть Volkswagen Tiguan. В 2019-м каждый из супругов заработал почти на миллион больше.

Доход и имущество заместителя председателя КСП Волгоградской области Ларисы Горгоцкой остались практически неизменными. За год она заработала чуть больше 3,4 миллиона рублей, в собственности два земельных участка, дом на 176 кв.м и половина квартиры. Супруг получил за год почти в три раза меньше - 1,2 миллиона рублей. У него три земельных надела, на двух из которых расположен остановочный торговый павильон, и два небольших нежилых помещения. Ездит бизнесмен на Nissan JUKE.

Среди аудиторов наибольший доход оказался у Натальи Ноздрюхиной – 6,8 миллиона рублей. Правда половина этой суммы – доход от продажи квартиры. Остальные аудиторы заработали за год 2,3 – 2,5 миллиона или около 200 тысяч рублей в месяц.