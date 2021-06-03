В Волгограде бухгалтер лишилась 4 миллионов рублей на покупке криптовалюты

Волгоградка ради дохода с криптовалюты оформила кредит Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде жертвой мошенников стала главный бухгалтер одной из стоматологических клиник. На сайте в интернете она увидела информацию, что можно получить небывалый доход с покупки криптовалюты. На портале были многочисленные положительные комментарии. Поэтому женщина и подумать не могла, что это какой-то обман. Тем более, сделав вложение в покупку криптовалюты, она получила определенную сумму дохода, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Тогда главбух решила вкладываться по-крупному.

Женщина оформила в банке кредит на 3 миллиона рублей. Всю она перечислила на указанный на сайте счет, чтобы купить криптовалюту. В общей сложности она перевела почти 4 миллиона. На днях главный бухгалтер решила вернуть вложенные средства. Но сделать это не удалось

- Телефоны трейдеров интернет-биржи оказались недоступными, а ее электронные письма остались без ответа. Женщина обратилась в полицию, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские призывают волгоградцев быть бдительными и не доверять сомнительным сайтам. Перевод денег на неизвестные счета может обернуться потерей сбережений. Также посторонним нельзя сообщать данные своих банковских карт.