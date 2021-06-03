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Общество3 июня 2021 12:29

12 июня в Волгограде пройдет Фестиваль технических видов спорта

День России 12 июня 2021 на Центральной набережной Волгограда отметят ревом моторов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Рев моторов над Волгой будет слышен весь день 12 июня.

Рев моторов над Волгой будет слышен весь день 12 июня.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День России, 12 июня 2021, на нижней террасе Центральной набережной Волгограда соберутся любители авто и мотоспорта, драйва и рева моторов. Здесь пройдет Фестиваль технических видов спорта Drive fest, который объединит этап «Кубка Федерации 2021» по мотоджимхане, а также открытые чемпионаты по Time attack и Drift. Рев моторов над Волгой будет слышен 12 июня с 10 часов утра и до самого вечера. Также в программе – музыка и развлечения.

Как сообщают организаторы, с 10 до 19 часов пройдут заезды по мотоджимхана – любители мотоспорта устроят скоростное маневрирование на время. Также с 10 часов утра до 13.30 в регламенте фестиваля технических видов спорта автослалом, где в скорости посоревнуются уже автомобилисты. И с 15.30 до 19.00 в программе квалификация и парные заезды «дрифт».