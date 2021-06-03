Две авиакомпании получили допуск на полеты из Волгограда в Каир

Авиакомпании получили допуски на полеты из волгоградского аэропорта в Каир и Фергану Фото: Екатерина СИМОХИНА

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало на своем сайте новый список компаний, которые получили допуск на международное авиасообщение. Должна увеличиться география полетов из Волгограда. Воздушные перевозчики смогут выполнять рейсы в Египет и Узбекистан, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказ Росавиации.

Авиакомпании «Royal Flight» и «Azur Air» получили допуск на полеты из Волгограда в столицу Египта Каир. Они смогут выполнять по 2 рейса в неделю. А перевозчику «S7 Airlines» было разрешено 3 раза в неделю отправлять самолеты из волгоградского аэропорта в узбекский город Фергана. В Росавиации добавляют, что допуск не является решением о возобновлении полетов.

- Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, - добавляют в федеральном агентстве.

Новый приказ Росавиации не только дал допуски, но также отказал в их выдаче некоторым компаниям. Попали под запрет возможные рейсы из Волгограда на египетские курорты Хургада и Шарм-Эль-Шейх. На допуск по обоим направлениям претендовали «Royal Flight», «Azur Air», «S7 Airlines», «Red Wings» и «NordStar».