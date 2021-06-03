В Волгограде признали аварийной двухэтажку на берегу Волги

В этом году в Волгограде признали аварийными уже более десятка домов. Фото: ГЖИ

Дом №16 на улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе Волгограда опасен для проживания. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональной ГЖИ, по результатам рассмотрения заключения инспекции межведомственная комиссия признала двухэтажный дом на берегу Волги аварийным и подлежащим сносу.

Обследование построенного в 1957 году двухэтажного дома на улице Героев Тулы, 16 провели в рамках программы капитального ремонта. В результате инженерных изысканий обнаружили множество трещин и повреждений конструктивных элементов. Все это создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан, утверждают специалисты.

Заключение о техническом состоянии ветхого дома инспекция направила в межведомственную комиссию Тракторозаводского района, которая и приняла решение о включении в список на снос и расселение. Но ждать нового жилья жильцам придется еще несколько лет. Пока в Волгограде расселяют те дома, которые получили статус аварийных до 2017 года.