В Волгограде водитель сбил школьницу на «зебре»: девочка в больнице

Водители должны обязательно пропускать пешеходов на переходе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде накануне, 2 июня, случились 3 ДТП, в котором пострадали пешеходы. К сожалению, водители не притормаживают перед «зебрами», что приводит к серьезным последствиям. В Краснооктябрьском районе в 8.00 на улице Таращанцев 24-летнйи парень на «ВАЗ-2115» сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Скорая помощь увезла школьницу в больницу.

Пострадали в городе еще 2 человека, которым потребовалась госпитализация. В Советском районе Волгограда утром в среду 38-летний водитель за рулем «ВАЗ-21053» на улице Туркменской при повороте налево на Тулака наехал на 77-летнюю пенсионерку. Женщина шла по нерегулируемому переходному переходу. А в Центральном районе 49-летний мужчина, управляя «Jaguar X-Type», при въезде в арку дома №5 по проспекту Ленина сбил 36-летнего пешехода.