Волгоградские школы и колледжи продолжат работать в едином цифровом пространстве

Цифровизация активно вошла в жизнь людей во время пандемии Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области будут реализовываться новые проекты в рамках цифровой экономики. На площадке XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор Андрей Бочаров и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» различные сервисы станут еще более доступными для волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

По условиям сотрудничества в области продолжится реализация проектов «Цифровой регион» и «Умный город». Не прекратится обновление региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения. Она функционирует с момента возведения уже более 30 лет. Также в числе цифровых проектов — ГИС «Система образования Волгоградской области». С помощью этой технологии все школы, детские сады, колледжи и училища, а также органы управления образования работают в едином цифровом пространстве. По проекту «Умный город в рамках сотрудничества ранее была модернизирована система освещения в Михайловке. Экономия электроэнергии составила более 70%.

Цифровые технологии вышли на первый план во время пандемии коронавируса, когда люди могли общаться между собой только удаленно или получать консультации от колл-центров.

Также на площадке ПМЭФ-2021 глава Волгоградской области подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Документ позволит расширить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи, окажет содействие в организации деловых контактов. Особое внимание будет уделено совместным образовательным и туристическим проектам.