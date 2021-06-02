В детской поликлинике №31 Волгограда назначен новый главврач

Марина Харьковская. Фото: облздрав

В детской поликлинике №31 Волгограда с сегодняшнего дня новый главврач. На должность заступила уроженка Киквидзенского района области Марина Харьковская, которая исполняла обязанности руководителя с февраля 2021 года. Ее кандидатуру утвердил экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения – это постоянная практика последних лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, Марина Харьковская выпускница волгоградского медуниверситета. Образование получила по специальности «Педиатрия», окончила ординатуру по неонатологии. После прошла профподготовку для руководящей работы в сфере здравоохранения. Карьеру начинала медсестрой в 7-й больнице, работала лаборантом в ВолгГМУ. В поликлинике №31 трудится с 2013 года, прошла путь от врача-педиатра и завотделением до заместителя главврача по лечебной работе. Отмечена благодарностью Минздрава РФ.