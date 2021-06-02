Коммунальщики Волгограда ликвидируют последствия ливня

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По данным мэрии, к обеду 2 июня 2021 в Волгограде выпало больше половины месячной нормы осадков. Ливень затопил автомобильные дороги. Тротуары и дворы. Машины превратились в подводные лодки, пешеходы форсировали реки грязной дождевой воды, жильцы многоэтажных домов убирали воду в подъездах – крыши потекли. Городские коммунальные службы МБУ «ЖКХ» приступили к ликвидации последствий ливня в областном центре.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, бригады весь день патрулировали улицы, откачивали воду, чистили ливневки от мусора и дорогу от земли. Одной из «горячих», а вернее, мокрых точек в Советском районе стала огромная лужа у дома №45 на улице Чембарова. А с улицы Комарова вывезли около 15 кубометров грунта, который вымыло с зеленой зоны.

В Кировском районная администрация заставила УК прочистить ливневки во дворах на улицах Маресевой, Люксембург и Воронкова. Чиновники обещают проконтролировать, как выполнят предписание коммунальщики.