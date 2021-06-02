3 июня отключат свет в семи районах Волгограда

Электроснабжение отключат на 4 - 8 часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградские энергетики продолжают плановые работы и ремонты электросетей и объектов электроснабжения. Из-за этого тысячи волгоградцев почти каждый день остаются без света, электроприборов, привычных гаджетов и с тающими в жару холодильниками. В четверг, 3 июня 2021 года, обесточат отдельные жилые массивы сразу в семи районах Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в РСО, в опубликованном графике отключений электроснабжения значатся все районы за исключением Краснооктябрьского. Сидеть без света жителям по указанным адресам придется от четырех до восьми часов.

В центре города в четверг всего на час с 10.00 до 11.00 останутся без света дома на улице Бакинская, 2, 2а, на весь день с 9 до 17 часов обесточат дома по адресам: улица Ленина, 23, 25, 10-й Дивизии НКВД, 2, Краснознаменская, 12, Коммунистическая, 6.

В Ворошиловском районе Волгоград 3 июня с 13 до 17 часов обесточат дома на улицах по адресам: Белоглинская, 1-29, 4-28, Валдайская, 198-206, 198б, 198а, 200а, 203а, 206а, Вяземская, 56, Ельшанская, 143, 143а, 139, 139/1, Калачевская, 56, 56а, 59, Комитетская, 74-80, 80а, Кронштадтская, 73-89, 94-106, 92а, Кузнецкая, 117-135, 129а, 146-152, 156-166, 156а, 162а, 166а, 141, 141а, Ленинградская, 139-147, 141а, 145а, 150, Чинаковская, 4, 8-32, 243-251, 245а, Чинарская, 1-7, Уржумская, 34, 36-44, 33-45.

На юге города в Красноармейском районе коммунальным страдальцам 3 июня также придется обходиться без света восемь часов – с 9.00 до 17.00, в их числе жители домов на улицах: 50 лет Октября, 27, Фадеева, 63, 65, Хабаровская, Семипалатинская, Дальневосточная, Леваневского, Подгорная, Шоссейная, Изобильная, Янтарная, Магистральная, пер. Подгорный.

В Дзержинском в списке отключений 3 июня 2021 с 9 до 17 часов всего три дома в переулке Серебряный - № 48, 48а, 48б.В это же время не будет электричества в Тракторозаводском районе на улице Колумба – дома №5а, 5б, 7, 14. В Кировском отключения затронут четыре улицы: Шумилова, 20, Жуковского, 11-15, 18-30, Розы Люксембург, 1-29, пер. Успенского, 11.

В Советском районе список на 3 июня чуть больше: с 9.00 до 17.00 обесточат дом на улице Петровского, 9, с 9.00 до 13.00 – дома на улицах Пионерская, 100-110, 101-105, 103а, Горьковская, 123-125, 123а, 125а, 114-118, 114а, 116а, 112, Лиховская, 103-117, 105а, 113а, 117а, 100-112, 100а, 100б, Сторожевая, 107, 108, Симеизская, 122-130, 128б, 117-139, 129а, 139а.