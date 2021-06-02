Суд в Волгограде оштрафовал «Концессии теплоснабжения» за недостаточно горячую воду

Решение суда не вступило в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде суд оштрафовал ООО «Концессии теплоснабжения». Компанию наказали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В доме №12 на улице Льговской в Тракторозаводском районе температура воды не соответствовала установленным нормативам. Это выяснилось во время расследования Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона, в марте 2021 года были проведены замеры горячей воды в жилых помещениях и техническом подвале многоквартирного дома.

- Температура воды в точке ввода (подвале) составила 42,0 ±0,58, что не соответствует установленным нормативам – не ниже 60° и не выше 75°С. Температура горячей воды в квартирах составила 41°-42°, - добавили в пресс-службе волгоградских судов.

Низкие температуры создали угрозу загрязнения воды вирусами и бактериями. Центральный районный суд признал ООО «Концессии теплоснабжения» виновным. Компании был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу, его можно обжаловать.