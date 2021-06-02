Главу района Волгоградской области оштрафовали за контракт на 56 млн

Чиновник заключил контракт без проведения аукциона. Фото: Евгения ГУСЕВА

После проверки прокуратуры главу Октябрьского района Волгоградской области Андрея Клыкова оштрафовали за нарушение требований законодательства о контрактной системе. Чиновник заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей за то, что отдал контракт на строительство спортобъекта на 56 миллионов рублей подрядчику из ФСИН России без проведения необходимых процедур.

- Проверкой установлено, что администрация Октябрьского района в декабре 2020 года заключила контракт <…> без соблюдения предусмотренной законодательством конкурентной процедуры (электронного аукциона), - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Дело об административном правонарушении рассмотрели в региональном комитете финансов. Также Волгоградская областная прокуратура намерена оспорить заключенный с нарушениями контракт в арбитражном суде.