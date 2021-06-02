Волжский 2 июня почти весь ушел под воду

Улицы Волжского затопило водой после ливня. Кадр видео

Волгоград постепенно приходит в себя после ливня 2 июня. Досталось и другим городам и поселкам Волгоградской области. Волжский почти весь ушел под воду, дождевая вода затопила множество улиц. Горожане создали в соцсетях специальный чат, где делятся информацией, куда лучше не ходить и не ездить на автомобиле, где еще можно передвигаться без проблем (таких улиц мало), а также сообщают о потерянных и найденных госномерах машин. В списке затопленных десятки улиц. На заставке чата даже прифотошопили подводную лодку - сегодня в них превратились автомобили.

- Под мостом на улице Логинова (как в сторону мебельной) традиционно по шейку. Далее свернул на Кирова, в 102 водоем и далее так же. Пушкина от СЭС до Бетонного вся плывет. На Энгельса перед кольцом ГПЗ океан. Все как всегда в общем, - делятся друг с другом автомобилисты из Волжского.

Очевидцы передают, что затоплены улицы Набережная, 6-я Автодорога, 7-я Автодорога, Кирова, Горького, Карбышева, Советская, Пушкина, Химиков, Энгельса, Пионерская и так далее:

- Весь город затонул, вот вам и сводка, - резюмируют жители Волжского.