После пьяной езды волгоградка обвинила полицейского в насилии

Волгоградка не раз садилась за руль пьяной. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

41-летняя жительница Дзержинского района Волгограда ответит на только за пьяное вождение, но и клевету: женщина не просто села за руль в нетрезвом виде, но и оболгала задержавшего ее полицейского. Инцидент произошел в апреле 2021 года. Автоледи остановил инспектор ДПС. Заподозрив, что она может быть подшофе, страж порядка предложил пройти медосвидетельствование. Он оказался прав. Позже волгоградка позвонила на телефон доверия Главка и обвинила правоохранителя в физическом насилии. Красочно описала, как инспектор избил ее в больнице.

- Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, и данный факт не нашел своего подтверждения. Выяснилось, что женщина никогда не имела водительских прав и привлекалась к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

СУ СКО возбудило уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». За клевету и пьяное вождение женщине грозит три года.