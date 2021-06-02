В парке «50 лет Октября» в Волгограде за 2,5 миллиона установят светящееся дерево

Такое дерево появится в парке на юге города. Фото из закупочной документации на сайте Госзакупок.

Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который установит новую партию арт-объектов в парке «50 лет Октября» в Кировском районе. До 8 июня принимаются заявки для участия в аукционе. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, в парке появятся беседка и пергола протяженностью 12 метров. Вдоль навеса планируют установить 2 вида подвесных качелей. И еще в парке на юге Волгограда появится дерево, но не настоящее, а искусственное.

- В парке установят «Дерево» с искусственными цветами высотой 5 метров, которое сможет воспроизводить анимированное трехмерное изображение, - отметили в мэрии.

Как сообщает «Комсомолка» со ссылкой на документацию на сайте Госзакупок, установка новых арт-объектов в парке «50 лет Октября» обойдется городскому бюджету в 2 миллиона 578 тысяч рублей. Такая цена была установлена как первоначальная.

Напомним, парк в Кировском районе Волгограда благоустраивают в несколько этапов. Работы стартовали в 2019 году. Там построили игровые зоны для детей разного возраста, а также площадки для волейбола и тренажеры. В парке установили сцену, новое освещение, лавочки, урны, проложили пешеходные и велодорожки. Будет на территории не только одно искусственное дерево. Ранее там посадили и живые растения - 9 тысяч кустарников и 350 деревьев. Для них построили автоматическую систему полива. Парк «50 лет Октября» продолжают реконструировать. Там сделают скейтодром, площадки для детей, аттракционы.