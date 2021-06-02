Авария «Мерседеса» с отечественной легковушкой на севере Волгограда попала на видео: водитель в больнице

Пострадал водитель легкового автомобиля Фото: Иван МАКЕЕВ

Поворот на перекрестке всегда очень коварен. Можно не увидеть, как во встречном направлении летят автомобили, и при маневре устроить ДТП. И что самое страшное, в таких происшествиях зачастую не обходится без пострадавших. Подобная авария случилась вечером 1 июня. В Тракторозаводском районе Волгограда в 18.45 на перекрестке улиц Николай Отрады и Волжской Флотилии 36-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» делал поворот налево. Он должен был убедиться, что во встречном направлении никто не едет. Но не сделал этого. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, автомобилист не уступил дорогу внедорожнику «Mercedes-Benz» под управлением 45-летнего мужчины.

Легковушка не успела проскочить, а внедорожник, который ехал на зеленый свет, влетел в бок «ВАЗа».

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-2107» доставлен в больницу, - отметили в региональном Главке МВД.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.