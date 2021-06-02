В Волжском мошенник имитировал женский голос и оказывал фиктивные интим-услуги россиянам

Аферист обманул порядка 30 россиян. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские Волжского задержали 21-летнего молодого человека из Воронежа, приехавшего в Волгоградскую область с одной целью – зарабатывать мошенническим способом на клиентах интим-услуг. Нет, сам мужчина никакие услуги не предоставлял. Известно, что аферист в течение трех месяцев размещал объявления, сам же отвечал на звонки, ловко имитируя женский голос якобы жриц любви.

- Общаясь с желающими получить интим-услуги, подозреваемый просил перевести предоплату, получал деньги, а затем переставал выходить на связь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Всего мошенник обманул порядка 30 россиян. Среди них даже житель Владикавказа, обогативший преступника на 12,5 тысяч. Поймали злоумышленника в Волжском, изъяли банковские карты, телефоны.

- В отношении задержанного следователем Управления МВД России по Волжскому возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество», - добавили в Главке.