Пираты, принцессы, королевы, санитары: в Волгограде прошел парад колясок

Кто только не повстречался на параде колясок Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Центральной набережной Волгограда каждый день можно встретить молодых родителей, прогуливающихся с детскими колясками. Но во вторник, 1 июня их было особенно много. И не случайно. В Международный день защиты детей в центре Волгограда прошел парад колясок. Мамы и папы творчески подошли к дизайну транспортных средств своих малышей. Пиратский корабль, повозки королевы и принцессы, раковина с жемчужиной, машина санитара – это далеко не полный перечень того, как были оформлены коляски маленьких волгоградцев.

Кому нужна помощь? Фото: Екатерина СИМОХИНА

С выдумкой подошли к своей одежде и родителей малышей, одевшись в различные наряды. Также приняли участие в параде колясок и те дети, кто уже по возрасту вырос с них. Девочки посадили в коляски свои куклы, придумав красочную одежду и для себя, и для них.

Парад колясок прошелся по верхней террасе набережной Фото: Екатерина СИМОХИНА

За парадом колясок наблюдали жители и гости города. А после карнавального шествия на верхней террасе Центральной набережной прошел концерт.