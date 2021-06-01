Пираты, принцессы, королевы, санитары: в Волгограде прошел парад колясок

Кто только не повстречался на параде колясок
Фото: Екатерина СИМОХИНА
На Центральной набережной Волгограда каждый день можно встретить молодых родителей, прогуливающихся с детскими колясками. Но во вторник, 1 июня их было особенно много. И не случайно. В Международный день защиты детей в центре Волгограда прошел парад колясок. Мамы и папы творчески подошли к дизайну транспортных средств своих малышей. Пиратский корабль, повозки королевы и принцессы, раковина с жемчужиной, машина санитара – это далеко не полный перечень того, как были оформлены коляски маленьких волгоградцев.
Кому нужна помощь?
Фото: Екатерина СИМОХИНА
С выдумкой подошли к своей одежде и родителей малышей, одевшись в различные наряды. Также приняли участие в параде колясок и те дети, кто уже по возрасту вырос с них. Девочки посадили в коляски свои куклы, придумав красочную одежду и для себя, и для них.
Парад колясок прошелся по верхней террасе набережной
Фото: Екатерина СИМОХИНА
За парадом колясок наблюдали жители и гости города. А после карнавального шествия на верхней террасе Центральной набережной прошел концерт.