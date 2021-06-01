В Волгограде в ЦПКиО поселились белки

По ЦПКиО теперь бегают белочки. Фото: Администрация ЦПКиО.

Покормить и увидеть, как резвятся белки в Волгограде теперь можно не только на Мамаевом кургане. Пушистые зверьки теперь поселились и в Центральном парке культуры и отдыха. Сегодня, 1 июня, там выпустили на волю 5 белок, рассказал «КП-Волгоград» директор парка Андрей Еркин. Он отметил, что их привезли из Москвы. А чтобы белочки смогли уютно обитать в ЦПКиО, на деревьях для них обустроили домики.

На деревьях сделали домики для белок. Фото: Администрация ЦПКиО.

Стоит напомнить, что эти зверьки боятся резких и громких звуков. Их нельзя кормить миндалем, сладкими, солеными, мучными и копчеными продуктами. А что им можно? Очищенные грецкие орехи и фундук – белки с удовольствием этим полакомятся. На Мамаевом кургане они берут корм прямо из рук людей и обзавелись потомством. Но белкам в ЦПКиО только предстоит привыкнуть к волгоградцам.

А за тем, как зверьки обживались в своих новых владениях, во вторник смогли посмотреть пришедшие в парк мальчишки и девчонки со своими родителями. В ЦПКиО отметили Международный день защиты детей концертной шоу-программой.