Реклама «Шелл нефть» вводила волгоградцев в заблуждение

Волгоградцу не удалось оплатить бензин QR-кодом и получит двойные баллы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Волгоградской области завершило рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства в отношении «Шелл нефть». На компанию пожаловался волгоградец. Теперь на нее будет возбуждено административное производство, сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФАС.

Житель Волгограда направил в ведомство заявление на компанию «Шелл нефть». Мужчина сообщил, что в феврале на его электронную почту поступило письмо от компании, которая обслуживает заправки «Shell». Рекламный текст содержал условия акции, по которой при оплате бензина на АЗС по QR-коду и через приложение своего банка можно получить двойные баллы.

Мужчина приехал на одну из заправок «Shell» в Волгограде и попытался оплатить бензин QR-кодом и мобильным приложением Сбербанка. Только в этом ему было отказано. Пришлось расплачиваться наличкой. Обещанные бонусы на карту не зачислились. Менеджер АЗС пояснил, что услуга недоступна для клиентов ПАО «Сбербанк». Поэтому в заявлении в УФАС волгоградец указал, что реклама является недостоверной и вводящей в заблуждение. Она также распространялась наружно на АЗС «Shell».

Специалисты УФАС изучили правила акции и функционирование системы оплаты посредством QR-кода через Систему быстрых платежей. Они пришли к выводу, что клиенты большинства банков не могли воспользоваться условиями акции. Рекламу признали ненадлежащей, вводящей в заблуждение. Было выдано предписание об устранении нарушения. Дело будет передано для возбуждения административного производства.