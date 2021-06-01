Обесточат пожарную часть, школы и роддом: в Волгограде 5 районов оставят без света 2 июня

Во всех районах света не будет с 9.00 до 17.00 Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде ни на день не прекращаются ремонтные и профилактические работы на сетях электроснабжения. Они не обходятся без отключения электроснабжения. Пока специалисты настраивают оборудование, жители вынуждены обходиться без приборов, работающих от розетки. 2 июня в Волгограде будут частично обесточены 5 районов. Причем коснется это пожарной части, двух школ и роддома. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 не будет электричества в родительном доме №1 на улице Жолудева, 1а, а также в пожарной части на улице Мещерякова, 9. В этот же промежуток времени будут обходиться без света жильцы домов №5, 5а, 5б, 7 на улице Колумба, №22, 24, 26 на улице Жолудева, №39 на улице Дзержинского и здание №11 на улице Мещерякова.

В Советском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на улице 50 лет ВЛКСМ, 2, 4, на улице Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7, на проспекте Университетском, 87.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат школу №36 на улице Римского-Корсакова, 1. Также весь день не будет света на целом ряде адресов в частном секторе: улица Ангарская, 73-95, 124-136; улица Яблочкина, 3-15, 14-22, 21-23; улица Киквидзе, 3-13, 13а, 15-37, 2-32; улица Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-26, 26/43, 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232; улица Халтурина, 1-7, 11-23, 2-26, 26/248, 26/236; улица Попова, 1-13, 13а, 2-20; улица Кобринская, 24-52, 23-29, 33-41, 56-64; улица Куринская, 23, 27-45, 20-36, 22в; улица Сульская, 27а, 27б, 27в, 25-29, 33/1, 35, 26-32; улица Миусская, 21-31, 26-36, улица Софьи Ковалевской, 1-23, 1б, 3б, 5б, 7а, 7б, 15б, 17а, 17б, 2-6, 6а, 8-20.

Будет отсутствовать электроэнергия с 9.00 до 17.00 и в Кировском районе. В график отключений на 2 июня попали следующие адреса: улица Краснолиманская, 1-11, 4; улица Пилотская, 1-11, 2а-14; улица Камышинская, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38; переулок Пилотский, 2, 7, 8, 12; улица Кирова, 126; улица Зины Маресевой, 3, 5, 5а, 11а. На весь день придется остаться без света и школе №56, которая находится на улице Кирова, 128б.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 полностью лишат электричества улицы Шоссейную, Изобильную, Янтарную, Магистральную, Хабаровскую, Семиполатинскую, Дальневосточную, Леваневского, Подгорную, переулок Подгорный.