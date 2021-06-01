Вирус поражает плод и маму: волгоградкам рассказали о вакцинации во время беременности

Влияет ли вакцина на репродуктивную функцию? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 июня, врачи и ученые ВолгГМУ и комитета здравоохранения Волгоградской области обсудили на дискуссионной площадке, как провести "ЛетоБезКороны". Один из волнующих вопросов касался беременности и вакцинации. Влияет ли вакцина на репродуктивную функцию?

- На протяжении полутора лет мы наблюдаем беременных, у которых произошло заражение коронавирусом. Ни одна беременность не протекала благополучно. У всех очень тяжелые осложнения, чаще всего она прерывается. Вирус поражает плод и маму. Мы получаем сразу двух больных, - говорит заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ИНМФО ВолгГМУ Людмила Ткаченко.

Как избежать заражения во время беременности?

– На что я хочу обратить внимание? Каждая беременность должна быть спланирована. Существует период подготовки, он занимает полгода. Беременным нельзя вакцинироваться, но если женщина планирует, то она должна сделать прививку. Тогда будет все нормально. От коронавиурса погибают, а от вакцины – нет. Дискуссии не должно быть.

Эксперты предупреждают: уже есть данные о том, что репродуктивная функция у переболевших ковидом женщин снижается.