В Волгоградской области подорожала жилая недвижимость

Жилье дорожает во всех южных регионах.

В Волгоградской области продолжают расти цены на жилую недвижимость. Стремительный рост в конце 2020 года продолжился и в первом квартале 2021-го. По данным Волгоградстата, средняя цена квадратного метра в новостройке составила 52,4 тысячи рублей, на вторичном рынке – 45,1 тысячи. При этом в регионе самые дешевые цены на рынке жилья в Южном федеральном округе, не считая Калмыкии.

В последнем квартале 2020 года на первичном рынке Волгоградской области жилье подорожало на 10,2%, за первые три месяца 2021 года – еще на 2.7%. При этом за четыре месяца текущего года в регионе построили 214,4 тысячи квадратных метров жилья, правда, включая частные дома и дачи. Это на 41,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Почти на 10% больше заработали и строительные организации. На вторичке квартиры в четвертом квартале 2020-го и в первом квартале 2021 года выросли в цене на 3,6 и 1,6 процента соответственно.

- Более дорогая недвижимость в ЮФО находится в Крыму и Краснодарском крае, - отмечают в Волгоградстате.

Дороже всего обходится квартира в Севастополе – за «квадрат» покупателям придется отдать 86 630 рублей на первичном рынке и 86 804 рубля – на вторичном. На втором месте Крым в целом, на третьем - Кубань. Дешевле всего на юге страны обойдется жилье в Калмыкии – 38 663 рубля за квадратный метр в новостройке и 43 686 рублей в старом фонде. В любом случае решить квартирный вопрос без ипотеки сегодня мало кто и где может.