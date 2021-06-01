В Волгограде в тройном ДТП пострадали 30-летняя мама и ее 2-летний малыш

Мама и ребенок попали в больницу после тарана "Жигулей". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Серьезное ДТП произошло в Тракторозаводском районе Волгограда в последний день мая около 18:20 часов: на улице Шурухина дорогу не поделили «ВАЗ-2103», «Лада Гранта» и «Нива Шевроле». Виновником аварии стал 58-летний водитель «Жигулей».

- Двигаясь по Шурухина со стороны улицы Пятая в сторону Шкирятова напротив дома 59 водитель совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Затем отечественную легковушку отбросила на «Ниву», внутри которой находилась 30-летняя водитель и ее 2-летний сын. Женщину и ребенка госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится проверка.