Пропавшую волгоградскую школьницу нашли в отеле Краснодара с вором-рецидивистом

Школьница дважды за месяц сбежала из дома. Первый раз ее нашли в Волгограде, во второй - в Краснодаре. Фото: соцсети

15-летняя Карина* из Палласовского района Волгоградской области уже не раз сбегала из дома. В начале мая на пятый день поисков ее нашли в торговом центре Волгограда, а 21 мая восьмиклассница опять пропала. На этот раз ее нашли в отеле Краснодара, в постели с вором-рецидивистом. Сообщила в полицию о подозрительной парочке администратор гостиницы, которой девочка показалась слишком юной.

- На учете в ПДН девочка не состоит, но она является пациентом в районной больнице. У нее диагноз - «расстройство приспособительных реакций», - рассказал «КП» - Кубань» источник в больнице.

Парень дважды отсидел за кражу. Фото: соцсети

С 19-летним парнем из Славянского района Краснодарского края Карина познакомилась в интернете. После переписки парочка решила встретиться, и школьница поехала на встречу в Краснодар. Ее приятель оказался вором-рецидивистом, он уже дважды сидел за кражу. Хотя парень и рассказал полицейским, что в постели со школьницей он оказался по обоюдному согласию, теперь ему грозит срок за связь с девочкой, которой нет 16 лет.

Краснодарца пока отпустили под подписку, а волгоградская школьница дожидается родителей в социально-реабилитационном центре.

*имя ребенка изменено