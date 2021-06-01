Из-за нарушений при закупках в Волгоградской области бюджет не досчитался 91 млн

В областной прокуратуре обсудили бюджетное законодательство и государственные закупки. Фото: ВОП

В прокуратуре Волгоградской области прошло заседание коллегии, на котором обсудили бюджетное законодательство и государственные закупки. Прокурор региона Денис Костенко сообщил, что по итогам проверок только в этом году возбуждено 18 уголовных дел, из-за нарушений при закупках бюджетам различных уровней причинен ущерб почти в 91 миллион рублей.

- Результаты проведенных проверок свидетельствует о ненадлежащем планировании заказчиками закупочной деятельности, обосновании начальной (максимальной) цены контракта с нарушениями законодательства, - прокомментировала старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Чаще всего заказчики всеми способами стремятся уклониться от конкурентных способов закупок и выбрать «нужного» поставщика, получая откаты. В ковидное время часто ссылаются при этом на введенный в регионе режим повышенной готовности. Еще одна фишка волгоградских чиновников - искусственное дробление сделок. Немало нарушений и со стороны поставщиков, подрядчиков, исполнителей госконтрактов. Должностные лица различных учреждений тратили бюджетные средства не по назначению, а немало было и волгоградцев, которые неправомерно получили или израсходовали средства господдержки.

Кроме того, прокуратура вскрыла шесть картельных сговоров и добилась оплаты работ и услуг предпринимателей на 28,9 миллионов рублей.