Клиентам автосалона в Волгограде продавали контрафактное моторное масло

Мужчинам грозит по 4 года тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего начальника отдела оптовых закупок и 31-летнего менеджера одного из автосалонов: мужчина продавали клиентам контрафактное моторное масло под видом известных марок. Нелегальный бизнес принес немалый ущерб правообладателю: порядка 2 миллионов рублей.

Известно, что мужчины хранили товар дома и в торговых помещениях. Сотрудники МВД и Росгвардии нашли у подозреваемых 1570 литров масла.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до четырех лет лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Проводится расследование.