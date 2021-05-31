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Происшествия31 мая 2021 16:32

В Волгограде коммерсанты заработали 1,7 миллиона бюджетных рублей на фиктивном обучении предпенсионеров

Теперь фигурантов уголовного дела ждет суд
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Расследование уголовного дела завершилось

Расследование уголовного дела завершилось

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, по которому коммерсанты обвиняются в мошенничестве по предварительному сговору в крупном размере и подделке официальных документов. Под суд идут фактический руководитель трех коммерческих фирм, руководитель образовательной организации и директор еще одной коммерческой структуры, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Фигуранты уголовного дела устроили фиктивное обучение предпенсионеров.

Обвиняемые решили обогатиться за счет получения субсидий, которые выделяются национального проекта «Демография». Коммерсанты во второй половине 2019 года предоставили в центр занятости населения 4 пакета документов, по которым 26 работников предпенсионного возраста организации фигуранта уголовного дела прошли обучение в специализированном центре. Обвиняемые составили подложные акты сдачи-приемки услуг и подготовили фиктивные свидетельства, чтобы никто не заподозрил их в обмане. В итоге они получили из бюджета 1,7 миллиона рублей в качестве компенсации понесенных затрат за обучение. Но по факту указанные работники не обучались в спеццентре, а часть и вовсе не была в ней трудоустроена. Вину обвиняемые не признают. Расследование проводил Следственный отдел по Центральному району Следственного управления СКР по области.

- Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Центрального района города Волгограда. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и ОЭБ и ПК ГУ МВД России по области, - отметили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело с утвердительным заключением прокуратуры было направлено в Центральный районный суд.

Криминал